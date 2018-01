Géint 18.40 Auer hat et en Accident zu Steeën an der Dikrecherstrooss ginn a knapp 3 Minutte méis spéit, gouf et och en Accident zu Diddeleng an der Rue Pasteur. Géint 23.20 Auer hat et zu Bouneweg an der Diddenuewener Strooss geknuppt.

Bei deenen 3 Virfäll feelen d'Detailer.

Zwee weider Accidenter gouf et nach en Donneschdeg de Moien. Zu Reisduerf an der Rue de l'Ernz si kuerz no 6 Auer 2 Ween matenee kollidéiert. Eng Persoun gouf bei deem Accident verwonnt. An zu Suessem an der Escher Strooss si kuerz no 7 Auer och nach emol 2 Autoen aneneegerannt. Eng Persoun gouf hei blesséiert.



Zu Stroossen an der Rue Alexandre Fleming huet en Donneschdeg de Moie géint 9.45 Auer e Mobilhome gebrannt.