D'Deidre Du Bois



1/3 vun de Fraen waren op d'mannst 1 mol Affer vu physescher oder sexueller Gewalt. Méi wéi d'Hallschent vun de Frae si sexuell harceléiert ginn an dat betrëfft net nëmmen erwuesse Fraen, mee och Jugendlecher a Kanner. Fir der Gewalt vis-à-vis vu Fraen de Krich z'erklären huet de Conseil de l'Europe eng Conventioun geschaf, déi och vun der Lëtzebuerger Regierung ratifizéiert gouf.Doriwwer freet sech d'Commission Consultative des Droits de l'Homme, kuerz CCDH, och wa si der Meenung sinn, datt dëst och éischter hätt kënne geschéien an ee keng 7 Joer hätt misse waarden. En Donneschdeg de Moien hu si hiren Avis zu dëser Conventioun presentéiert a betount, datt Lëtzebuerg net bei 0 géing ufänken. Et géifen zum Beispill scho vill Servicer fir eng Assistance aux Victimes ginn, mä déi wieren all komplett iwwerlaascht. Et kéint net sinn, datt eng concernéiert Fra wéinst finanzielle Grënn oder wéinst Problemer an der Ressource humaine net gehollef ka kréien.D'Convention d'Instanbul soll net nëmmen aus Gesetzer bestoen, mee och positiv Aktiounen ervirbréngen, eng ganz wichteg wier hei eng Permanence téléphonique. Wichteg wier awer och, datt déi verschidde Servicer, déi mat der Violence beschäftegt sinn, kënne matenee schaffen, betount d'Deidre Du Bois vun der CCDH.

D'Affer wieren donieft och dacks an enger ganz schwiereger finanzieller Situatioun, dofir géing d'CCDH dofir plädéieren, datt dës Leit automatesch eng Assistance judiciaire kréien. Et ass ee sech awer bewosst, datt déi Assistance judiciaire net vun Affekote gemaach ginn, déi dorop spezialiséiert sinn, well se einfach net genuch bezuelt ginn, fir dat ze maachen. Dat heescht, och do misst eppes geschéien, fir datt dat uerdentlech kéint gemaach ginn.