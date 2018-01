Dat et bis elo net an der Verfassung verankert gouf, gesäit d'ADR als schlechte politesche Wëllen, well d'Propos fir déi Ännerung ebe vun hinne koum.

Dat neit d’Déiereschutzgesetz, esou wéi de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen et virgesäit, soll ee modernt ginn. Eent och, wou fir déi éischte Kéier d’Dignitéit vun den Déieren ervirgehuewe gëtt. Bis elo war dat nämlech nach net de Fall. Allerdéngs ass vun der Würd vun den Déieren näischt an der Verfassungsrevisioun virgesinn, kritiséiert d‘ADR. An dobäi kéint sech op deem Plang séier eppes dinn, mengt den Jean Schoos.

Scho virun 2 Joer huet de Roy Reding eng punktuell Verfassungsännerung agereecht, wou d'Dignitéit an de Bien être an der Verfassung festgehale solle ginn. Dat krut och am leschten Hierscht e positiven Avis vum Staatsrot. Et gëtt also kee Grond, fir dëst net nach an dëser Legislaturperiod punktuell an der Verfassung ze änneren, esou de Jean Schoos. Et ass also just eng Fro vum politesche Wëlle vun der aktueller Regierung, well den Instanzewee ass duerchlaf.

An d'Zitat „schlechte politesche Wëllen“ kéint hypothetesch dorunner hänken, datt d’Propose fir d’Dignitéit vun den Déieren an der Verfassung ze verankere vun der Alternativ Demokratescher Reformpartei kéim.

En Donneschdeg de Moien op der Pressekonferenz huet d‘ADR dann och dräi Punkten opgelëscht, wou si Verbesserungen am Texte vum neien Déiereschutzgesetz fuerdert. D‘Déieren an Zirkus solle komplett verbuede ginn, deemno och d’Derogatioune verschwannen, esou wéi och Experimenter u Wirbeldéiere sollen gesetzlech verbuede ginn.

Et hätt ee bei der ADR dann och gären, datt den Déierentransport, esou wéi et d'EU-Direktiv virgesäit, op e Rayon vun maximal 400 Kilometer limitéiert gëtt. Sollt den Transport da méi wäit goen, missten d'Déieren ofgeluede ginn, fir sech kënnen z'erhuelen, éier den Transport da weidergeet. D'ADR gesäit net an, datt en Transport iwwer 9, 10 Stonnen oder nach méi laang dierf daueren, just fir en Déier vu Punkt A op Punkt B ze bréngen, präziséiert de Jean Schoos.

Am Code civil ginn et den Ament zwee Sujeten, sot dann den Alex Penning vun der ADR, d’Personne morale an de Bien. Hei sollen d’Déieren och nach dobäi kommen, esou d’Fuerderung.



