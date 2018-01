An der Nohaltegkeetskommissioun an der Chamber gouf en Donneschdeg iwwert d'Sécherheet vun den Tunnellen um Lëtzebuerger Zuchreseau diskutéiert.

Sécherheet um Zuchreseau verbesseren / Rep. Frank Elsen



D'Zil ass et an Zukunft anormal Situatioune besser ze detektéieren an Evakuatioune vu Persounen ze verbesseren. 27 Tunnelle ginn et aktuell hei am Land, wou eben d'Sécherheet muss garantéiert sinn.

An den Tunnelle vum Type 1, also deene vu méi ewéi 400 Meter, sinn déi nei Sécherheetsmesuren zënter kuerzem ofgeschloss. Dat sinn ënnert anerem d’Réier vu Bierden, Buerschent, Méchela a vun der Rocade de Bonnevoie. Virun allem an den Tunnelle vum Type 2, also deenen tëscht 250 a 400 Meter, soll d'Sécherheet an Zukunft verbessert ginn, betount d’Presidentin vun der zoustänneger Kommissioun, Josée Lorsché. Déi technesch Installatioune solle verbessert a besser Zougangsweeër geschafe ginn. Doduerch sollen d'Leit net nëmme besser aus den Zich erauskommen, wann et e Problem gëtt, ma och d'Sécherheetsdéngschter sollen doduerch méi séier op der Plaz sinn.

Berode gouf awer och iwwert d'Sécherheet vun den Zuchbarrièren, där et der aktuell 122 hei am Land gëtt. Fir de Flux vum Trafic an Zukunft ze verbesseren, sollen der awer demnächst 16 suppriméiert ginn. Luerenzweiler soll relativ séier gemaach ginn, Walfer dann am Joer 2020, Dummeldeng am Joer 2021 an Heeschdref am Joer 2024, sou den CSV-Deputéierten Marco Schank.

12,5 Milliounen si fir d'Sécherheet vum Reseau virgesinn. Dovunner ass d'Halschent fir Tunnellen a Brécken. All 5 Joer gi Kontrollen duerchgefouert, bei Mängel ginn dann d'Kontrolle verstäerkt an d'Sue sinn dofir do, fir datt direkt kann investéiert ginn, sou nach d'Josée Lorsché.

Et wier een den Ament gutt op Accidenter preparéiert, esou nach d'Deputéiert vun déi Gréng.