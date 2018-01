Vu Luxairport ass et de Bilan 2017 a Saache Passagéier: Där waren et zejoert 3,6 Milliounen. Dat waren der iwwer 500.000 méi wéi d'Joer virdrun.

Rekord-Mount war de Juli mat 362.000 Leit, déi via de Findel transitéiert sinn. Bei Ryanair waren et 330.000 Passagéier méi, bei der Luxair der 115.000. D'Luxair bleift mat iwwer 1,8 Millioune Passagéier d'Nummer 1 um Findel virun Ryanair an der Lufthansa.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



