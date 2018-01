Neie Schockraum a qualifizéiert Personal am Stater CHL (11.01.2018) 74 polytraumatiséiert Patienten goufen d'lescht Joer am Stater CHL behandelt.

Dat heescht Leit, déi duerch Accidenter ënnert anerem liewensgeféierlech Blessuren hunn. Fir d’Prise en Charge vun deene Patienten an Zukunft ze verbesseren, goufe viru kuerzem de Schockraum an d’Formatioune vum Personal am Centre Hospitalier optimiséiert.





2 polytraumatiséiert Patiente kënnen an deem neie Schockraum matenee behandelt ginn. Deemno goufen d’Standarden am CHL ferm an d'Luucht gesat. An deem neie Schockraum fënnt een dann och alles wat mat Reanimatioun ze dinn huet, erkläert de Marc Simon aus den Urgencen.





An deem Kontext goufen eng 60 Dokteren an Infirmiere mam ATLS, dem Advanced Trauma Life Support-Programm, forméiert. Dat fir d’Prise en Charge vun den polytraumatiséierte Patiente méi séier an effikass ze maachen. Bei deenen Interventioune schwätz d'Personal dann och déi selwecht Sprooch, betount de Christian Ferretti vum Service Reanimation.

Besonnesch d’Zuel vun de Beckeblessuren ass bei de polytraumatiséierte Patienten an de leschte Jore staark geklommen. Blessuren, déi dann och eng chirurgesch Interventioun erfuerderen, virun allem bei Jonken, ënnersträicht de Chirurg Thorsten Gerich.



Iwwregens zielt den CHL zënter kuerzem zum Trauma-Réseau Saar-Lor-Lux-Westpfalz.