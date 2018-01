Invité vun der Redaktioun (11. Januar): Marc Linden: Syfel bereet bis op d'Äusserst ze goen



De Gesetzprojet soll déi reliéis Gebailechkeeten an déi aner Gidder vun der kathoulescher Kierch geréiere mat 7 géint 6 Stëmmen. Domatter huet sech d'Majoritéit géint CSV an adr duerchgesat.



E Mëttwoch d'nächst Woch gëtt an der Chamber driwwer ofgestëmmt.



Kärstéck vun der Reform ass jo, datt d'Kierchefabrécken, déi bis ewell de Patrimoine geréiert hunn, ofgeschaf ginn an duerch e Fong vum Bistum ersat ginn. Gemengen a Kierchefabrécken hu sech iwwert déi lescht Méint missen eens ginn, wie wat an Zukunft iwwerhëlt.



Ze lescht hat sech elo nach ee lokale Kierchebauveräin vu Beggen zu Wuert gemellt an d'Léisung, déi mat der Gemeng fonnt gouf kontestéiert. Deen Dossier huet dem Rapporter Claude Haagen vun der LSAP no an der Kommissioun awer keng Roll gespillt.

Et wier virun allem net un der Kommissioun, fir Akten ze klären.



Och de Fall vu Schëffleng, wou den neie Schäfferot d'Kierch awer iwwerhuele wëll, gesäit de Claude Haagen ganz geloossen. D'Gesetz géif och an Zukunft Changementer virgesinn, ënnert der Konditioun, et läit en Akt fir.