D'Uni Lëtzebuerg an déi verschidde Recherche-Instituter kréien an den nächste 4 Joer méi Geld an zwar 25% méi wéi bis ewell.

Am Total sinn et eng 1,44 Milliarden. Den déckste Batz geet an d'Uni mat 767 Milliounen, dat ass fir si eng Hausse vun 30%.

Geld fir Uni a Recherche/Reportage Nico Graf



D'Zomme sinn un Oplage gebonnen, et gëtt Indicateuren no deenen d'Instituter fonctionnéieren an Objektiver un déi si sech hale mussen, zum Beispill wëssenschaftlech Publikatiounen, déi komme mussen an och fir déi wëssenschaftlech Integritéit soll gesuergt sinn.

Déi Zuelen huet den Héichschoulminister Marc Hansen haut annoncéiert. D'Zomm wier considerabel a se wier mat den Instituter ausgehandelt ginn, dat wier kohärent a korrekt verlaf an déi verschidden Instituter wieren och zefridden. Et wier eng Investitioun an d'matière grise vum Land an an d' Zukunft.



Et sief nach gesot, datt an 2 Joer ka noverhandelt ginn an datt dat gutt Geld jo och aus dem Staatsbudget kënnt a vun deem a vun der nächster Regierung ofhänkt. Net onwichtegen Detail um Rand: den neien Uni-Recteur Stéphane Hallage war um Enn vum Verhandlungsprozess derbäi.



Schreiwes vum Héichschoulministère:

Le 11 janvier 2018, le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen, a présenté le contrat d’établissement avec l’Université du Luxembourg et les conventions pluriannuelles avec le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le LIH (Luxembourg Institute of Health) et le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) ainsi qu’avec le FNR (Fonds national de la Recherche) pour les années 2018 à 2021.

À noter que le contrat d'établissement de l'Université du Luxembourg et les conventions pluriannuelles des centres de recherche publics LIST, LIH, LISER tout comme celle du FNR ont été négociés en parallèle, de sorte à pouvoir garantir une cohérence plus forte entre les contrats des différents acteurs, avec des définitions d'objectifs et d'indicateurs identiques.

Pendant la période de 2018 à 2021, l’État investira 1,44 milliard d’euros dans la recherche et l’enseignement supérieur. 766,8 millions seront attribués à l’Université du Luxembourg et 383 millions aux trois centres de recherche publics LIST, LIH et LISER. S’y ajouteront 265,4 millions qui seront consacrés aux programmes et instruments du Fonds national de la Recherche. Un bonus à hauteur de 20,5 millions d’euros permettra de récompenser les performances des institutions au programme-cadre de recherche et de développement de l’Union européenne. Les moyens financiers de l’État pour la recherche et l’enseignement supérieur connaissent ainsi une croissance de 284 millions d’euros, correspondant à une augmentation de 25% par rapport à la période de 2014 à 2017.

Ces conventions fixent la dotation de l'État au profit de ces institutions en échange d’une série d’objectifs à réaliser. Les lois portant création ou organisation des établissements publics de la recherche publique disposent que les relations entre l'État et ces institutions soient régies par des conventions pluriannuelles, d'une durée de quatre ans, qui déterminent les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en œuvre des activités des établissements et définissent les engagements financiers de l'État d’une part et les objectifs à atteindre par les institutions, qui se traduisent en termes d’indicateurs relatifs à