Net manner wéi eng hallef Dosen ONGen hunn um Donneschdeg en neien Accord-Cadre ënnerschriwwen, fir hir Aktivitéiten an engem vun de Partnerlänner vun der Lëtzebuerger Entwécklungs-Zesummenaarbecht co-finanzéiert ze kréien. Alles an allem lafen déi meescht vun deenen Accorden iwwer 4 Joer a chiffréiere sech op bal 23 Milliounen Euro, déi a 17 Länner investéiert ginn. Alles an allem ginn et just 25 Accord-Cadres fir aktuell 93 ONG'en, déi am Land gezielt ginn.

Ënnert de 17 Länner, wou d'Lëtzebuerger Entwécklungs-ASBLen aktiv sinn, sinn de Niger, Burkina, Bolivien, Kolumbien, de Laos an de Nepal, fir just nëmmen dës ze nennen. ONG'en, déi de neien Accord ënnerschriwwen hunn, sinn ënner anerem Pharmaciens Sans Frontières, Action pour un Monde Uni, oder och nach Guiden a Scouten fir ENG Welt!

Vun der globaler Zomme, déi de Lëtzebuerger Staat an d'Cooperatioun gëtt, ginn 16 Prozent u Lëtzebuerger ONGen, déi hir Projeten zum Beispill an der ländlecher Entwécklung, der Educatioun oder Santé hunn. 80 Prozent leet de Staat bei d'Done bei, déi dës ONG'en kréien.



La Coopération luxembourgeoise renforce son appui aux ONG de développement – Signature de six accords-cadres de développement (11.01.2018)



Le 11 janvier 2018, le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Romain Schneider, a signé six accords-cadres de développement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONGD) suivantes: Action pour un monde uni, Frères des Hommes Luxembourg, Guiden a Scouten fir eng Welt, Handicap International Luxembourg, Pharmaciens sans frontières et Unity Foundation.



Ces 6 accords-cadres représentent une contribution totale du ministère de 22.732.495,07 euros couvrant la période 2018-2022, portant le nombre d'accords-cadres en cours à 25 et impliquant au total 24 ONGD.



Géographiquement, les activités des accords-cadres se situent dans 17 pays en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Burundi, République centrafricaine, Congo, Ethiopie, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, Ouganda, République démocratique du Congo, république du Soudan du Sud, Rwanda, Tanzanie, Sénégal et Zambie), 7 pays en Amérique centrale et latine et aux Caraïbes (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Guatemala, Nicaragua, Haïti) et dans 7 pays au Moyen-Orient et en Asie (Territoires palestiniens occupés, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Myanmar, Népal).



Les activités que mettront en œuvre les ONGD avec un cofinancement du ministère sont axées sur les thématiques suivantes: l'approvisionnement en eau potable et assainissement, le développement rural, l'éducation de qualité, l'éducation et la formation pour l'emploi, l'éducation pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes et les adultes, la formation de personnel de santé, les infrastructures de santé de base, la participation citoyenne, la réadaptation fonctionnelle, la recherche en éducation, le renforcement des capacités, la sécurité et la souveraineté alimentaire, la santé et la prévention, les soins et services de santé de base.



Lors de la signature, le ministre Schneider a rappelé l'importance que relève la coopération avec les ONGD pour le Luxembourg qui réserve quelque 16% de son aide publique au développement à ces organisations.

À noter également que les accords-cadres se basent sur une approche programme cohérente, orientée vers les résultats, visant une concentration des ressources pour un impact maximal sur le terrain.



La révision de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire permet au MAEE de cofinancer des projets à hauteur de 80% dans les pays partenaires de la Coopération luxembourgeoise et dans les pays les moins avancés et à hauteur de 60 % dans les autres pays. Le taux de 80% est en outre appliqué dans ces autres pays pour tout projet en relation avec les droits de la personne ainsi qu'avec la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.