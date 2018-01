Vu lénks no riets: David Wagner, Marc Baum (allen 2 Deputéiert) Carole Thoma, Gary Diderich (allen 2 Porte-Parole). © Carine Lemmer

Et gëtt Zäit sech ëm déi reell Suerge vun de Leit ze këmmeren, och wann eis Ekonomie erëm wiisst, géif se net am Intressi vun der Majoritéit vun de Leit fonctionnéieren, dat soen déi Lenk, déi den Donneschdeg den Owend hiren Neijoerschpatt zu Bouneweg haten. Krich, sozial Ongerechtegkeeten, Steierevasioun, Aarmut an Honger, Klimawandel, d'Flüchtlingen, all déi Problemer géife vu jidderengem Engagement verlaangen. Déi Leit, déi schaffen, déi Jonk, déi Eeler mat klenge Pensiounen, d'Fraen, all zesumme misste sech mobiliséieren fir erkämpfte Rechter z'erhalen. De Staat misst a sengem Optrag par Rapport zum Bierger gestäerkt ginn.

Déi Lénk wëllen 2018 fix Iddien un d'Wackele bréngen. Si wëlle Beweegung an d'Verännerung vun eiser Gesellschaft.





Op hirem Neijoerschpatt hunn déi Lénk ënnerstrach, datt si, wéi keng aner Beweegung, fir eng sozial an ökologesch Transformatioun vun der Gesellschaft stinn, net nëmme fir d'Leit, mä och mat de Leit. Si bezeechnen sech als déi „transformatoresch Lénk – Fir déi Vill, net déi Wéineg!

D'Leit solle sech mobiliséieren, sech engagéieren géint déi, déi déi erkämpfte Rechter a Fro stellen.

De Staat misst duerch méi Demokratie, méi Grondrechter a méi sozial Gerechtegkeet gestäerkt ginn. D'Schéier tëscht Aarm a Räich géif ëmmer méi wäit ausernee goen an dat wär eng Konsequenz vu politesche Feelentscheedungen, sot de Spriecher vun déi Lénk Gary Diderich.

E President Macron, e „Président des riches“, géif anscheinend Leit hei am Land inspiréieren, déi villäicht „Premier vun de Räiche“ wéilte ginn. Déi Lénk konzentréiere sech léiwer op eng transformatoresch Politik amplaz op Muechtpositiounen a Personalien. Déi etabléiert Parteie géife mat wahnwitzege Koalitiounsoptiounen oder souguer Fusiounsambitiounen opfalen. Déi Approche zur Politik hätt scho genuch Leit degoûtéiert.



Déi Lénk géife sech scho laang fir eng Aarbechtszäitverkierzung bei vollem Lounausgläich asetzen. Si hätten eng Hausse vum Mindestloun, fir déi si stinn, och net eréischt elo e puer Méint virun de Wahlen entdeckt, mä hätten an der Chamber 2 Motiounen dozou deposéiert, ouni Ënnerstëtzung.

Wat d'Wunnengsproblematik ugeet, hätt de fräie Marché versot, Staat a Gemenge missten hei méi Verantwortung iwwerhuelen a fir d'Leit schaffen an net fir d'Promoteuren, esou nach Déi Lénk.Sondagen no, géifen 30% vun de Wieler déi Lénk vertrauen. Dat wär eng breet Basis fir am politeschen Debat, fir eng alternativ Visioun vu Lëtzebuerg anzestoen.

Neijoerschried vum Gary Diderich, Spriecher vun déi Lénk

Neijoerschried vum Gary Diderich, Spriecher vun déi Lénk (11.01.2018) Den Donneschdeg Owend um 18.00 Auer hunn Déi Lénk an de Centre Culturel zu Bouneweg fir de Neijoerschpatt invitéiert.

Och wann d’Ekonomie erëm wiisst, sou fonctionnéiert se net am Interesse vun der Majoritéit vun de Leit. Zu Lëtzebuerg mussen ëmmer méi Leit a prekäre Situatioune schaffen a liewen. Et gëtt déck Zäit fir hanner déi blénkeg Fassade vun "Nation Branding", "Third Industrial Revolutioun" a "Space Mining" ze kucken, a sech ëm déi reell Suerge vun de Leit ze këmmeren.No de Gemengewahlen heescht et elo eisen Zukunftsprogramm weider auszebauen, dëst net nëmme fir d’Parlamentswahlen nächst Joer, mä wäit doriwwer eraus, fir fortschrëttleche Beweegungen an Alternativen eng staark politesch Stëmm ze ginn.Fir dat z'erreechen hoffe mir och am neie Joer op är Ënnerstëtzung a Mataarbecht zielen ze kënnen.Déi Lénk wënschen iech alleguer erhuelsam Feierdeeg an e gudde Rutsch.