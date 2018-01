© RTL Archivbild

Déierequälerei bei der Luxexpo / Reportage Eric Ewald



Ufank September hat e Mann um Bord vun enger Hondsausstellung an der Luxexpo um Kierchbierg 7 Hënn a senger Camionnette gelooss, déi an der praller Sonn stoung. Leit, déi d'Bille vun de Muppen héieren hunn, haten doropshin d'Police geruff.

Wéinst Infraktiounen zum Gesetz iwwert den Déiereschutz gouf den Ziichter en Donneschdeg de Mëtten um Stater Geriicht ënnert anerem zu enger Geldstrof vun 3.000 Euro an zum Verbuet, fir 10 Joer laang Déieren ze halen, condamnéiert.

Donieft kritt den 51 Joer ale Mann, deen am Dezember net fir säi Prozess op d'Geriicht an der Stad komm war, seng Hënn confisquéiert. Si komme bei eng Organisatioun, déi am Déiereschutz aktiv ass. Doriwwer eraus mussen 3 Hënn, déi him net gehéieren, zeréck bei hire legitimme Proprietär. Mat deem Uerteel sinn d'Riichter der Fuerderung vum Vertrieder vum Parquet an de grousse Linnen nokomm.

Déi 7 Muppe waren deemools an der Camionnette an ale Käfeger agespaart, ouni eppes ze drénken an z'iessen. D'Gefier hat och keng Klimatisatioun, an d'Belëftung war zou. Enger Polizistin no, déi virun eppes méi wéi 4 Méint an der Mëttesstonn op d'Plaz koum, war de Won absolut net dofir equipéiert, Hënn ze transportéieren. Bei der Luxexpo stoungen eng 20 Leit ronderëm den Auto mat franséische Placken, de Proprietär souz hannert dem Steier, prett fir unzegoen. De Mann gouf doropshin interpelléiert a seng Camionnette saiséiert.



Hie war an der Nuecht op de Parking bei der Luxexpo komm an d'Gefier stoung de ganze Moien iwwer an der Sonn. E Veterinär hat d'Hënn ënnersicht, si waren net ënnererniert, ma de Mann hätt net no hinne gekuckt. Hie war u sech mat 8 Muppen op d'Ausstellung komm, ee war nach an der Luxexpo an de Mann wollt deen do loossen, fir mat deene 7 aneren unzegoen.