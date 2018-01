Vum 1. Juli u gëtt et en neie Vëlossystem an der Stad Lëtzebuerg mat am Ganzen 800 elektresche Vëloen. 7/7 Deeg an 24/24 disponibel.

© Didier Weber/RTL

De Reseau gëtt ausgebaut an et kommen 11 Statiounen derbäi, sou dass et duerno um Terrain vun der Stad am Ganzen 80 Statioune gëtt. Mat dëser Erneierung gëtt d'Stad Lëtzebuerg, no Stockholm, déi zweeten Stad an Europa déi een Vëlosreseau huet, den zu 100% mat elektresche Vëloen equipéiert ass.



D'Firma JCDecaux huet den Zouschlag op dëse Projet fir déi nächst 10 Joer kritt. De Käschtepunkt läit bei 14,6 Milliounen Euro mat TVA, plus 150.000 Euro am Joer fir d'Maintenance vun de Statiounen a Vëloen. Den Abonnementspräis geet vu 15 Euro op 18 Euro d'Joer erop, dofir kritt een awer wéi gesot vum 1. Juli un dann elektresch Vëloen.



An Zukunft kéint sech dann eventuell och déi eng oder déi aner Nopeschgemeng uschléissen, fir de Reseau an der Peripherie vun der Stad weider auszebauen.