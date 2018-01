2017 war fir Police a Justiz e chargéiert Joer. Am Virdergrond stoung d'Reform an de Rebranding. Bei der Justiz waren et de School-Leaks an de SREL-Prozess

Police 2017

"Incivilitéiten a Rebellioune vis-à-vis vu Policebeamte gesäit ee regelméisseg, d'Hemmschwell allgemeng hëlt of an de Respekt net onbedéngt zou: Dat mécht den Alldag vum Polizist sécher net méi einfach!": Dat war eng Ausso, am spéide Freidegmoien, vum Policespriecher Fränk Stoltz op der gemeinsamer Neijoerschreceptioun vu Police a Justiz. 2017 war aus zwee Grënn e besonnesch chargéiert Joer fir d'Police. Op der enger Säit war dat d'Reform, wou vill un der interner Kommunikatioun geschafft ginn ass an op der anerer Säit war et de Rebranding vun der Police, wou un der externer Kommunikatioun geschafft ginn ass. Beim Rebranding ass et awer net nëmmen ëm en neie Logo gaangen, ma d'Zil war et e ganzt Konzept ze entwécklen, wat och an enger Linn mat der Duerstellung vun der Police no baussen ass, an dat ze implementéieren, sou nach de Fränk Stoltz.





Extrait Fränk Stoltz



Donieft hätt d'Police nach versicht, den Alldag ze meeschteren, sou hire Porte-parole. Deen nach eng eventuell verstäerkte Präsenz an de soziale Medien ugedeit huet, mat méiglecherweis engem Instagram-Kont.

D'Justiz war 2017 mat groussen Affäre befaasst wéi ënnert anerem dem Luxleaks- an dem School-Leaks-Prozess, huet de Justizspriecher Henri Eippers betount. Wat de sougenannte SREL-Prozess ugeet, gëtt et nach keen neie Moment.





Extrait Henri Eippers



Doriwwer eraus huet eng Broschür iwwert d'Justiz e grousse Succès kannt, genee wéi d'Visiten an der Cité judiciaire, därer et zejoert bal 60 gouf. 2018 wéilt ee méi Internetpresenz hunn an och bei der Kommunikatioun no bausse méi proaktiv ginn, sot de Porte-parole nach.