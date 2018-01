Katechetinne sicht Äerzbëschof a Ministère un (12.01.2018) Eng 30 Katecheten hu beim Bistum e Master a Reliounspedagogik gemaach. Elo gëtt deen Diplom awer vum Staat net finanziell honoréiert.

Den Affekot vun de Katechete sot deemools am RTL-Interview, dës Persoune wäre, virun enger Konventioun tëscht dem Bistum an dem Staat aus dem Joer 2015, Employéë vum Bistum gewiescht. Si wäre sengerzäit vum Äerzbistum dozou encouragéiert ginn, fir e Bachelor-Diplom an der Pédagogie religieuse ze maachen. D'Leit hätten deen och kritt, ma si wären zanterhier net ugepasst bezuelt ginn.

De Freideg de Moie gouf sech um Aarbechtsgeriicht an der Stad mat där Affär befaasst.

„ Mir hunn hei Persounen, déi diskriminéiert ginn, trotz enger Formatioun. Si hunn dee Bachelor. All Mënsch, deen een huet, kritt dat finanziell unerkannt. Firwat si net? Si si Persounen zweeter Klass!“: Dorop huet de Me Jean-Marie Bauler e Freideg plädéiert. Wat déi Leit matgemaach hätten, géif net op eng Kouhaut goen, si hätte bis den Dag virun der leschter Rentrée net gewosst, wat mat hinne wär. Déi ronn 30 Leit mat Bachelor, déi an der Moyenne tëscht 40 a 60 Joer al sinn, wären higehale ginn. Den Affekot vun de Katecheten huet vum eenzege Bachelor geschwat, dee finanziell net honoréiert gëtt, dat géif eng Diskriminatioun duerstellen. E Freideg koum d'Affär vun enger Reliounsenseignante stellvertriedend fir all déi aner drun. Dës Fra hätt am Januar zejoert méi an der Pai gefrot, awer keng Äntwert kritt. Et wär eng Violatioun vun der Egalité de traitement, wa si net géif ugepasst ginn, dofir sollt seng Cliente réckwierkend op Oktober 2015 vun enger Revalorisatioun profitéieren, sou de Me Bauler.

D'Affekotin vum Äerzbistum an de Vertrieder vum Staat huet ënnert anerem op d'Irrecevabilitéit vun der Demande plädéiert. Si wéisst net, wat gefrot géif ginn an d'Verwaltungsgeriicht wär an dësem Fall kompetent, huet d'Me Ferry gemengt. Et géif hei eppes opgebauscht ginn, wat net opzebausche wär, sot d'Affekotin vum Äerzbistum. „Dat kucke mer mol!“, war d'Äntwert vun der Presidentin vum Geriicht dorop. D'Reliounsenseignante hätt wuel dee Bachelor gemaach, ma hiert Bezuelen hätt net kënnen iwwer e bestëmmte Grad erausgoen. De Bistum géif alles anhalen, d'Fra hätt och eng Äntwert op hir Froe kritt, et wär ni ee forcéiert ginn, fir e Bachelor ze maachen an d'Fra hätt ni gesot kritt, et géif eppes méi an der Pai ginn. D'Me Ferry huet um Enn nach eng Demande géint de Staat geriicht, sollt d'Geriicht decidéieren den Äerzbistum misst eppes méi bezuelen, dat wär dann un de Staat weiderzeginn. De Vertrieder vum Staat war, ausser mat där finanzieller Fuerderung, mat allem d'accord, wat d'Affekotin vum Bistum sot. D'Plaignante kéint net duerch d'Hannerdier eppes méi an der Pai kréien, si wär keng Enseignante à part entière a géif domat net d'Konditiounen erfëllen, fir an en anere Grad ze kommen.