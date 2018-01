Nuklearen Accident: Wie kënnt fir de Schued op? (12.01.2018) De Gesetzesprojet, dee vun 3 Ministèren ausgeschafft an e Freideg presentéiert gouf, viséiert déi zivil Responsabilitéit.

En atomare Super-Gau ass fir Mënsch an Ëmwelt ouni Zweiwel en Horror-Zeenario. Nieft der mënschlecher Tragedie vu Kontaminatioun, Krankheet an Doud muss ee sech awer, wuel oder iwwel, och mat der Fro beschäftegen: Wie bezilt herno fir dee ganze Schued? Lëtzebuerg spillt bei der entspriechender internationaler Konventioun net mat a geet léiwer eege Weeër.





Nuklear Sécherheet / Reportage Claudia Kollwelter



Bal alles huet iergendwou säi Präis: och wéi 2011 zu Fukushima de groussen nuklearen Accident, dee mir zu Lëtzebuerg, mat 3 aktiven Atomkraaftwierker an der Noperschaft, besonnesch fäerten. Nieft allen Noutfallpläng regelt eng international Konventioun och wie fir wat responsabel ka gemaach ginn a wien herno fir de Schued vum Desaster muss opkommen. Wéi zum Beispill Entschiedegunge fir Krankheeten a Reparatioune vun der Ëmwelt. Déi Konventioun huet Lëtzebuerg zwar mat ënnerschriwwen awer net ratifizéiert, fir e Land, dat der Atomenergie méi wéi kritesch géintiwwersteet, ass se nämlech net vill wäert.: Déi international Konventioun ass virdeelhaft fir d'Atomlobby. Et ass eng Konventioun, déi de Schued an der Zäit limitéiert, se limitéiert se am Montant, dat heescht se ass gedeckelt, an doduerch menge mir, dass dat dote fir Lëtzebuerg net de richtege Wee ass.D'Regierung huet en eegent nationaalt Gesetz op de Wee bruecht, dat och iwwert eis Grenzen eraus gëllt an dat vill méi streng ass wéi déi international Konventioun. De Bierger huet méi a besser Méiglechkeete fir am Fall vun de Fäll géint Bedreiwer vun Atomkraaftwierker ze kloen: finanziell Limitte fir Entschiedegungen a Reparatioune géif et nom Lëtzebuerger Gesetz zum Beispill keng ginn. D'Gesetz soll quasi sécherstellen, dass eng nuklear Katastrophe och zur Katastrophe fir de responsabele Bedreiwer géif ginn. Et soll Drock ausüben.: Et gëtt de Bedreiwer méi deier, dat heescht et ass e Gesetz wat eis e Kader gëtt fir an internationale Negociatiounen Drock op Frankräich oder d'Belsch, déi jo elo viru groussen Entscheedunge stinn, auszeüben. Frankräich an d'Belsch entscheeden innerhalb vun dësem an dem nächste Joer wéi se aus der Atomenergie wëllen erausklammen. Dat heescht mir ginn hinnen heimatter en zousätzleche Grond fir déi Reakteren, déi bei eis an der Géigend sinn, mat eran ze rechnen, well den economesche Schued wesentlech méi héich ass, wann de Betrag net gedeckelt ass.Am Mäerz gëtt d'Gesetz bei der OECD virgestallt, bis elo huet nieft Lëtzebuerg nëmmen nach Éisträich en ähnlecht eegent Gesetz.