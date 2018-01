© Jeannot Meyers

Am Kader vun dëser Zeremonie goufen et nach Auszeechnunge fir déi Zaldote vun der Lëtzebuerger Arméi, déi an de Joren 2016 an 2017 un der KFOR 50 deelgeholl hunn. Dat war am Kosovo, dem Mali an dem Afghanistan.

COMMUNIQUÉ



Étienne Schneider a assisté à la cérémonie de promesse solennelle pour 43 soldats volontaires (12.01.2018)



Communiqué par: état-major de l'armée

En date du 12 janvier 2018, l'armée luxembourgeoise a procédé au Centre militaire à Diekirch à la promesse solennelle de la 29e session de recrues. En présence du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, 43 soldats volontaires – dont cinq de nationalité portugaise, un de nationalité allemande et un de nationalité italienne – ont prêté serment. Cette cérémonie marque pour les volontaires l'achèvement de l'instruction de base de quatre mois. Cette phase vise à préparer les soldats volontaires à leur formation militaire qui se poursuit pendant 36 mois. Sur un total de 65 recrues, 43 ont terminé avec succès l'instruction de base, ce qui correspond à un taux de réussite de 66%.

À l'occasion de cette cérémonie, des distinctions honorifiques ont été remises aux membres luxembourgeois des contingents KFOR 50, EUTM MALI et Resolute Support, déployés au courant des années 2016 et 2017 au Kosovo, au Mali et en Afghanistan.