Et ass keng Science exakt, mee eng gutt Mënschekenntnis an Empathie si noutwendeg. An der Direction de l’immigration entscheed sech op Demanden op Asyl ugeholl oder verworf ginn, ob d'Réfugiéen de subsidiaire Schutz kréien, oder Recours ageluecht gëtt. Hei ginn also Decisioune geholl, déi een däitlechen Impakt op ganz Zukunften. Ma wéi gëtt eigentlech an dëser Administratioun geschafft a wéi gesäit d’Prozedur fir d’Mineuren aus?





Direction de l'immigration / Reportage Nadine Gautier