© Police

Dee war nämlech zu Keespelt mat 85 amplaz maximal 50 ënnerwee an ass de Beamten do an d'Netz gaangen.Wat d'Camionschaufferen, déi protokolléiert goufen, ugeet, esou haten déi eng hir Charge net uerdentlech geséchert, anerer haten ze vill gelueden oder hu géint Oploe verstouss, well se entweder d'Consignë fir geféierlech Gidder net respektéiert hunn oder well se keng Autorisatioun haten, zum Beispill fir e Bagger ze transportéieren.Och eng mobil Tankstatioun gouf ouni Sécherung transportéiert.