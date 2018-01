© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Et wier net méi, datt d'Parteie jidderee fir sech geet, mä datt et vill méi en ideologesch geprägte Wahlkampf wäert ginn. De Parteipresident huet, nodeems e verschidde Rieden héieren huet, den Androck, datt et Gambia géint de Rescht vun der Welt gëtt. Ma och hien huet seng Ried gehalen an där hien d'aktuell Regierung kritesch ënnert d'Lupp geholl huet.





Neijoerschpatt adr/Reportage Claudia Kollwelter

Ugefaange bei der Sprooch, déi an den Ae vum Jean Schoos fir Gambia nëmmen aus bilinguale Crèchen an Aarbechtsplaze fir Frontaliere besteet. Fir d'ADR ass d'Lëtzebuergesch Integratiouns-Sprooch Nummer 1 an et géing hei och keng Alternativ ginn.En aneren aktuelle Sujet dann, d'Déiereschutzgesetz, wou de Parteipresident zwar begréisst, datt déi Gréng sech Gedanke maachen iwwert d'Betäubung vun trächtegen Déieren, wou den Embryo oder Fötus jo net betäubt gëtt.Fir de Parteipresident geet et am Oktober 2018 net nëmmen drëm, wéi héich d'CSV gewënnt, mä mat wéi engem Partner se zesummen an d'Regierung geet. An do ass fir d'Alternativ Demokratesch Reformpartei kloer, datt wann dëst eng vun den aktuelle Regierungsparteie wier, eng ganz Partie Projeten op der Streck géinge bleiwen.