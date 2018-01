Wéi den 112 mellt, hat et um Donneschdeg den Owend 2 Mol an der Stad §gebrannt.

Um 17 Auer hat et an engem Keller an der Rue Gustave Kahnt gebrannt a géint 22.30 auer war et en Auto, deen an der Märeler Strooss a Flame stoung.A béie Fäll gouf kee blesséiert. Weider Detailer ginn et keng.