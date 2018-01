Op der N13, tëscht Fréiseng an Helleng gouf et e Samschdeg de Moien géint 8 Auer e ganz uergen Accident mat engem Cyclist.

Tëscht Fréiseng an Helleng

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police Lëtzebuerg

© Police Lëtzebuerg

En Auto, deen ugesat hat fir z'iwwerhuelen, krut am Agank vun Helleng e Cyclist ze paken, dee grad entgéint gefuer koum. De Mann um Vëlo, deen aus Direktioun Fréiseng ënnerwee war, gouf schwéier blesséiert.Wéi d'Police präziséiert, war den Alkoholtest beim Chauffer positiv.De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf geruff. Op der Plaz waren d'Police vun Diddeleng, d'Pompjeeë vu Fréiseng, d'Ambulanz Beetebuerg an de Samusdokter vun Esch.