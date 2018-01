D'Police huet e Freideg den Owend missen zu Rëmeleng intervenéieren, well e puer erhëtzte Gemidder sech net am Grëff haten.

Op engem Fest war et zum Sträit komm an 2 Fraen hu sech geschloen. Eng Fra gouf dobäi blesséiert. Wéi d'Police nach präziséiert, gouf eng Fra vun enger "ganz onmanéierlecher" Persoun "ugepisst" (angepinkelt).Bei engem anere Virfall, huet d'Police missen agräifen, well si en alkoholiséierte Chauffer virum Findel gemellt kruten. Um 16.30 Auer goufen d'Beamten op de "Kiss and Fly" Parking geruff. De Mann krut doropshin de Führerschäin ewech geholl.Op Uerder vum Parquet goufen tëscht 20 a 4 Auer an der Nuecht op e Samschdeg Alkoholskontrollen duerchgefouert. 7 Führerschäiner goufen dobäi agezunn, dat zu Esch, Téiteng, Wëntger, Wolz a Giewelsmillen. 498 Chauffere goufe kontrolléiert, dorënner kruten der 16 e Protokoll.