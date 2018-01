Ëmmer méi Incineratiounen zu Lëtzebuerg (13.01.2018) Ronn 4.000 Leit stierwen all Joers zu Lëtzebuerg. D’Majoritéit dovunner gëtt ageäschert. D’Zuel vun den Incineratioune klëmmt an den nächste Jore wuel weider. Aktuell zielt d’Flamma eng 14.000 Memberen

1972 gouf d'Anäscherungs-Gesetz an der Chamber ugeholl. Ma eréischt an den 90er Jore goufen déi éischt Incineratiounen hei am Land gemaach. Dat am Crematoire zu Hamm, deem eenzegen zu Lëtzebuerg. Zënter méi wéi 100 Joer setzt sech d'Flamma elo scho fir d'Anäscherung vun de Leit an. Well d'Zuel vun den Incineratiounen awer an den nächste Jore weider klamme wäert, huet d'Flamma an enger Resolutioun gefuerdert een zweete Crematoire hei am Land ze kréien, esou den Eugène Schmit, President vun der Flamma.No den Incineratioune ginn d'Äsche vun de Verstuerwenen ënnert anerem a Griewer oder engem Kolumbarium verstreet. Am Trend läit den Ament awer d'Äscheverstreeung an de Bëscher. An deem Kontext fuerdert d'Flamma an enger weiderer Resolutioun, dat Leit sëlwer decidéiere kënnen wat mat den Äschen geschitt ...Well de Marché sech an de leschte Jore staark entwéckelt huet, kritt d'Associatioun vun den Doudegriewer de Réck gestäipt. Virun den 90er Joren huet een iwwregens missten an der Flamma sinn, fir ageäschert ze ginn. Dat huet sech antëscht geännert, trotzdeem huet et, dem Eugène Schmit no, eng Rëtsch Avantagen, am Anäscherungsveräin ze sinn`.Aktuell zielt d'Flamma eng 14.000 Memberen.