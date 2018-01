Op der Plaz waren den Asazzenter vun Diddeleng, eng Ambulanz an d'Police. Eng Persoun gouf, wéi gesot, verletzt.An der Lescht goufe bal all Dag Leit op eise Stroossen ugestouss a blesséiert.Kuerz no 14 Auer gouf et um Samschdeg de Mëtteg nach e Knuppert zu, wéi an der Lëtzebuerger Strooss do e Bus an en Auto net laanschtenee komm sinn. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Am Asaz hei: De Centre d'intervention an d'Ambulanz aus der Abteistad.A kuerz viru 15 Auer hunn an derum Boulevard Royal Poubellë gebrannt, hei huet sech de Stater Asazzenter drëm gekëmmert, sou d'Protex an hirem Bulletin.