Hei drënner de Communiqué vun de Guiden a Scouten.

Luxembourg, le 11 janvier 2018. En présence de Madame Corinne Cahen, ministre de la Famille, de Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de Monsieur Claude Wiseler, député et représentant du parlement des guides et scoutes, de Madame Viviane Reding, députée européenne et de Madame Isabel Wiseler-Lima, échevin de la Ville de Luxembourg, les « Lëtzebuerger Guiden a Scouten » (LGS) ont tenu leur traditionnel pot de nouvel an. La commissaire générale, Anouk Galassi, et le commissaire général adjoint, Yves Marchi, ont tiré un bilan positif sur l'année 2017, avec l'évènement phare, le Go|Urban, et prévoient des projets ambitieux pour l'année 2018.





La nouvelle équipe de la commissaire générale et du commissaire général adjoint, qui est en place depuis trois mois, est très motivée et travaille sur les projets de l'ancienne équipe afin de les finaliser avec succès, et prévoit des nouveaux projets ambitieux pour l'année 2018.

Le Mérite Jeunesse

Les LGS sont membre fondateur du Mérite Jeunesse, qui fête ces 25 ans cette année. Les LGS sont fiers d'annoncer qu'il y a aussi deux nouveaux tuteurs, Romain Hild et Christopher Sirres, qui vont accompagner les jeunes lors du Mérite Jeunesse.

L'ONGD « Lëtzebuerger Guiden a Scouten fir eng Welt »

L'ONGD des « Lëtzebuerger Guiden a Scouten fir eng Welt » fête aussi un grand anniversaire en 2018. Elle gère depuis 30 ans les projets de développement des LGS. Dans le cadre de cet anniversaire, un Camp Chantier sera organisé en août 2018 au Sénégal avec 30 participants.

Le RAP (Renewed Approch to Programm)

Les LGS sont fiers d'annoncer que depuis le début de l'année la partie globale est finalisée et que les différentes branches ont commencé les travaux afin de transposer cette nouvelle approche avec ces méthodes, au niveau des différentes branches d'âge.

Les partenaires des LGS

Dans le cadre du pot de nouvel an, la compagnie d'assurance LaLux a prolongé de trois ans son contrat de sponsoring, avec les LGS. Les LGS tiennent à remercier tous ses sponsors pour leur soutien continu, à savoir, la LaLux, la BIL et Sales-Lentz.

Les Lëtzebuerger Guiden a Scouten ont aussi profité de cette soirée pour remercier tous les membres, partenaires et amis des guides et scoutes pour leur soutient, et n'ont pas manqué de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2018.