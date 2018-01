D'Police vu Wolz an Ëlwen haten eng gutt gefëllten Nuecht mat villen Drogen, engem Elektroschocker an engem "Schlagring".

An der Nuecht op e Sonndeg

D'Beamte waren e Samschdeg den Owend an nuets mam Nero ënnerwee, ee Police-Hond.Op der Gare an der Kautebaach konnten d'Beamte mat Hëllef vum Nero, Marihuana, zwou Kokain-Kugelen, een Elektroschocker an ee Schlagring sécheren.Uschléissend sinn d'Beamten op Heesdref gefuer, wou wuel eng gréisser Party war, hei huet den Hond bei 12 Persounen Drogen oder Iwwerreschter vun Drogen geschnuppert.