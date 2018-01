Fir d'éischt hat et tëscht Fëlschdref a Siren an duerno tëscht Krautem an Helleng gerabbelt. An e Geeschterfuerer war laang op der falscher Spur ënnerwee.

E Sonndeg de Moie kuerz no 6 Auer koum et zu engem Accident tëscht Fëlschdref a Siren komm. Een Auto war dora verwéckelt, keen ass verwonnt ginn.



Kuerz drop, géint 6.30 Auer, goufen d'Pompjeeën an d'First Responder op en Accident tëschent Krautem an Helleng geruff. Hei ass een Auto vun der Strooss ofkomm a säitlech am Gruef leie bliwwen. Duerch déi mësslech Lag vum Auto war eng Persoun am Auto blockéiert. Den Daach gouf erofgeholl, fir de Patient sou kënne schounend ze biergen. Op der Plaz waren den HLF21 an den DIW vum CISRO, den HLF21 an d'Ambulanz vu Beetebuerg an de Samu vun Esch.

Zanter e Samschdeg proposéiert den CISRO en neien Déngscht um Bierger, de First Responder. Gëtt an der Gemeng Réiser ee medezineschen Noutfall gemellt, gëtt niewent der Ambulanz och den Déngscht vum First Responder alarméiert. Dëst erlaabt der Persoun an Nout innerhalb vun e puer Minutte gehollef ze kréien. 2 Leit maachen 24 op 24 Stonnen ofwiesselnd Déngscht a kënnen direkt vun Doheem aus intervenéieren.

25 Leit vum CISRO, déi dat op volontairer Basis maachen, si speziell dofir ausgebilt ginn, donieft ass och ee Won extra dofir kaf ginn. Dësen ass mat medezineschem Material ausgestatt ginn, fir eng professionell Prise en charge vum Patient ze garantéieren.

Zanter dem Lancement e Samschdeg ëm 13.00 Auer ass dës Permanence schonns 2 Mol zum Asaz komm.





D'Autobunnspolice huet de Sonndeg Moie missen an den Asaz an huet um 4.30 Auer e Geeschterfuerer op der Areler Autobunn gestoppt, dat bei der Sortie Helfenterbréck.

De Chauffer, deen duerchernee war, war vun der A7, iwwer d'A1 bis op d'A6 op der falscher Säit ënnerwee.