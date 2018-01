An der Diddenuewener Strooss um Houwald gouf e Sonndeg de Mëtteg kuerz no 16 Auer eng Persoun vun engem Auto gepaakt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Andy Brücker/Archiv

Si gouf blesséiert, op der Plaz waren eng Ambulanz aus der Stad, First-Respondere vun Hesper an d'Police.An der Lescht goufen op eise Stroosse bal all Dag Persounen ugestouss, déi lescht e Samschdeg zu Diddeleng.Dann notéiert den 112 nach, datt um Sonndeg géint 13.30 Auer tëscht Dräibuer an Nidderdonwen um CR146 Dreck gebrannt huet. D'Pompjeeë vu Fluessweiler hunn duerno gekuckt.