Foire Vakanz: Iwwer 29.000 Visiteuren (14.01.2018) E Bilan mam neien Direkter vun de Foireshalen, Morgan Gromy, a mat Exposanten.

Foire Vakanz: Wéi eng Rechter huet een als Passagéier? (14.01.2018) E Fliger, deen ze spéit ass, eng Wallis, déi verluer goung - wat maachen? Mir hunn nogefrot.

D'Vakanze-Foire, Editioun 2018, war nees e volle Succès. Vu méi wéi 29.000 Visiteure schwätzt d'Luxexpo The Box um Sonndeg den Owend. Fir d'Lëtzebuerger - awer net nëmme fir si - gehéiert d'Vakanz zu de wichtegsten Aktivitéiten am Joer. Dat hunn déi Dausende vu Visiteuren déi lescht 3 Deeg an der Luxexpo ënnerstrach.D'Vakanze-Foire um Kierchbierg ass déi gréisst an der Groussregioun. De Succès ass deemno garantéiert. Et wär awer wichteg z'evoluéieren. Dofir ass dem Direkter vun der Luxexpo The Box, Morgan Gromy, de Feedback vun den Exposantë wichteg.Och d'Reesoperateure mussen hir Offer ëmmer nees der Demande upassen. Fir si gëllt et, den Uschloss net ze verpassen. Um Komme wären och nees Destinatiounen ewéi Tunesien oder d'Tierkei, housch et. Virun allem am Last-Minute-Beräich.Vill Leit hunn also profitéiert, fir déi flottsten Zäit vum Joer elo schonn ze reservéieren. Allerdéngs ass et och wichteg, iwwer seng Rechter am Fall vu Problemer opgekläert ze sinn. Sief et am Kontext vu Wallissen, déi net ukommen, oder Retarden bei Vollen an d'Vakanz.Kënnt eng Wallis ze spéit un, ass et wichteg, de Virfall am Guichet um Fluchhafen ze mellen a sech nom Retour schrëftlech un d'Reesgesellschaft ze adresséieren. Dëst muss bannent 7 Deeg no der Vakanz geschéien. Bleift d'Wallis verluer, huet ee Recht op en Dédommagement.Huet de Vol Retard. huet d'Fluchgesellschaft och gewëssen Obligatiounen vis-à-vis vun hire Clienten.Bei Annulatiounen oder engem Fall vun "OverBooking" kann ee sech un de Wirtschaftsministère adresséieren.Oppasse soll ee bei Hoteller an der Unzuel vun hire Stären. D'Critèrë fir e Stär variéieren ëmmer vu Land zu Land ...

Über 29.000 Besucher strömten auf der Suche nach neuen Trends, Spezialangeboten und Überraschungen durch die Messegänge. Feiern, gute Laune, geteilte Entdeckungen ... die immer zahlreicheren Fans von VAKANZ haben das Programm genossen!

Angeleitet von THE BOX und 200 Experten aus der Tourismusbranche war die VAKANZ-Messe drei Tage lang ein ständiger Cocktail der Überraschungen: Von der neuen Website über das Unterhaltungsprogramm, die besonderen Messeangebote, das Gastronomie-Angebot, die Eröffnungszeremonie bis hin zur Afterwork-Party und zu den Gewinnspielen ...!

"VAKANZ ist eine Gemeinschaftsarbeit; Partner und ein Team, die mit Engagement und Hingabe an drei Tagen das gesamte Tourismusangebot Luxemburgs zeigten und über die Messe hinaus auf die Gastgeberqualitäten Luxemburgs und seiner Bewohner aufmerksam machten. Die Herausforderung ist uns geglückt und ich danke allen Beteiligten dafür", so Morgan Gromy, CEO von LUXEXPO THE BOX.

Wenn das Reisen ein Richtungsweiser für Vertrauen ist, dann scheint er nach oben zu zeigen. Die Besucher und der Optimismus gaben sich ein Stelldichein. Dieser Enthusiasmus wird sich in der Zahl der Buchungen der nächsten drei, vier Monate ausdrücken.

"Die Messeangebote, das Unterhaltungsprogramm, die Gewinnspiele und die anderen Highlights haben das Messepublikum begeistert. Damit haben wir eine exzellente Grundlage geschaffen, um die Auflage des Jahres 2019 vorzubereiten", sagt Morgan Gromy abschließend.









