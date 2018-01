Der Horesca no hätten eng Partie Hotellen a Gesellschaften Interessi ugemellt, elo misst nach gekuckt ginn, wien investéiert a wien exploitéiert ...

Hotel Alfa op der Gare: Wéi geet et weider? (14.01.2018) No bausse gëtt et näischt Neies an awer gëtt hannert de Kulissen un der Zukunft vum Alfa geschafft ...

... Hotel, Hotel plus Aparthotel - dat wier nach net kloer. Just Appartementer oder aus dem Hotel Wunnenge maachen, dat wier awer eng Katastroph, fënnt d'Horesca, well esou eppes wéi den Alfa géif als Hotel och ouni Problem lafen.