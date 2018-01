De Viaduc iwwert d'Polvermillen gouf jo verduebelt - ob d'Container zu deem Schantje vun den CFL gehéiert huet, geet awer net kloer aus dem Communiqué vun der Police um Sonndeg den Owend ervir. © RTL-Archiv

E Sonndeg de Moie géint 8.45 Auer gouf e Containerbrand an der Stad am Biisserwee, also am Gronn, gemellt.D'Container hunn zu engem Schantje vun den CFL gehéiert.Alles an allem sinn 8 Bléck verbrannt, fir de gréissten Deel Openthaltsraim, esou d'Police.Et ass bei Materialschued bliwwen an d'Stater Beruffspompjeeën haten de Brand séier am Grëff.De Parquet huet awer eng Enquête gefrot an d'Spuresécherung vun der Police judiciaire op d'Plaz geschéckt.