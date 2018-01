Um AFF, Asian Financial Forum © LuxembourgForFinance/Twitter

De Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider ass e Méindeg an en Dënschdeg fir eng Aarbechtsvisite a China.



D'Lëtzebuerger Delegatioun gëtt ënnert anerem zu Peking empfaangen, wou Entrevuë mat Vertrieder aus Politik an Ekonomie um Programm stinn.



Donieft kënnt den Etienne Schneider mam zoustännege Minister fir de Commerce zesummen, fir de Point ze maachen iwwert déi geschäftlech Relatiounen tëscht béide Länner.



Um Programm stinn och Gespréicher mat héichrangege Vertrieder vun der "China Academy of Science" an der chinesescher Weltraumagence.



Während dësen Entrevuë sollen eng ganz Partie Kooperatiounsaccorden tëscht dem Grand-Duché a China ënnerschriwwe ginn, ënnert anerem am Beräich vu sougenannte Space Resources

Communiqué – Publié le 14.01.2018

Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Economie, Etienne Schneider, effectuera une visite de travail en République populaire de Chine du 15 au 16 janvier 2018.

La délégation luxembourgeoise se rendra à Pékin où Etienne Schneider aura des entrevues avec des dirigeants du monde politique et économique. Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Economie sera, entre autres, accueilli par le ministre du Commerce, Zhong Shan, pour faire le point sur le développement des relations commerciales entre les deux pays.

Des entrevues avec des hauts responsables de la China Academy of Science et de l’Agence spatiale chinoise figureront également au programme. Lors de ces entrevues, des accords de coopération entre le Luxembourg et la République populaire de Chine seront signés dans le domaine scientifique et spatial, et plus particulièrement dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation des ressources dans l’espace.

De Finanzminister Pierre Gramegna sengersäits ass zanter e Sonndeg an nach bis den 20. Januar fir eng Wirtschaftsmissioun zu Hong Kong an zu Tokio.



Zu Hong Kong schwätzt de Pierre Gramegna während dem prestigiéisen Asian Financial Forum. Um Programm stinn donieft Entrevuë mat héichrangege Politiker, mam But d'Relatiounen tëscht dem Grand-Duché an Hong Kong ze verdéiwen. Hie kënnt och mam neien Finanzminister Paul Chan Mo-po zesummen.



Zu Tokio sinn et ënnert anerem Aarbechtsreunioune mam Vizepremierminister a Finanzminister Taro Aso, dat an der Suite vun der Staatsvisite am November zejoert. Donieft kënnt de Pierre Gramegna mat direkt e puer Vertrieder vum japanesche Finanzsecteur beieneen.



De Finanzminister hält och d'Ouverturesried vun de Seminairen, déi d'ALFI zu Hong Kong an zu Tokio organiséiert, dat am Kader vun hirer traditioneller Asia Roadshow.





Communiqué – Publié le 13.01.2018

Pierre Gramegna, ministre des Finances, sera en mission du 14 au 19 janvier à Hong Kong et à Tokyo.

À Hong Kong, le ministre interviendra en tant qu’orateur lors de la session plénière du prestigieux Asian Financial Forum (AFF). Il y aura également des entrevues avec des représentants de haut niveau de la politique, dans l’esprit de renforcer les liens entre le Luxembourg et Hong Kong. Il rencontrera notamment le nouveau ministre des Finances, Paul Chan Mo-po.

Pierre Gramegna se rendra ensuite à Tokyo, où il aura une réunion de travail avec Taro Aso, Vice-Premier ministre et ministre des Finances, qui s’inscrit dans la suite de la visite d’État du mois de novembre 2017. Le ministre aura par ailleurs plusieurs entrevues avec des dirigeants du secteur financier japonais.

Par ailleurs, le ministre fera le discours d’ouverture des séminaires que l’ALFI organise à Hong Kong ainsi qu’à Tokyo dans le cadre de son annuelle Asia Roadshow.

