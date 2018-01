© RTL Archivbild

Wéi et e Méindeg de Moien vun der Aleba heescht, hätt d'Mammegesellschaft, mat Sëtz an Däitschland decidéiert, hire ganze Portefeuille u Clienten vun der Lëtzebuerger Filial un d'Allianz, déi och op Assurance spezialiséiert ass, ze verkafen. Vun deenen am ganze 25 Salariéeë géifen der allerdéngs nëmmen 10 vun der Allianz iwwerholl ginn, sou nach d'Aleba an engem Communiqué. De Syndikat vun de Banken an Assurancen präziséiert, dass een alles mécht, fir déi beschtméiglechst Konditioune fir déi betraffe Salariéen auszehandelen.



D'Aleba weist drop hin, dass d'lescht Joer net manner wéi 5 Sozialpläng fir eng 200 Salariéeë vun der Finanzplaz negociéiert goufen. Dat neit Joer hätt knapps ugefaangen an et wier ee schonn nees mat engem neie Plang konfrontéiert. Fir d'Aleba ass dat onverständlech, wou dach d'Patronat vum Finanzsecteur ëmmer nees déi gutt Resultater géif ervirsträichen.



Et wier ee sech bewosst, dass d'Finanzplaz sech nei erfanne muss a Solutioune muss fannen, fir den Defisen, neien Technologien a Reglementatioune gerecht ze ginn. Dat dierft awer net um Bockel vun de Salariéeë geschéien. De Syndikat vun de Banken an Assurancë rappeléiert, dass et un der Zäit wier een neie Kollektivvertrag fir den Assurancësecteur auszehandelen.