© RTL (Archiv)

D'LSAP Parteispëtzt krut dëser Deeg Courrier a Form vun engem interne Bréif, ënnerschriwwe vu 54 Parteimemberen, ganz vir den Éierepresident vum Landesverband Nico Wennmacher an de Nando Pascolini vum OGBL. D'Partei soll sech léiwer op de Walprogramm konzentréieren, amplaz op de Spëtzekandidat, esou kéint een den eigentlech interne Bréif iwwerschreiwen.

LSAP: Zweete Protestbréif / Reportage Ben Frin



D'Kommunalwahle wiere fir d'LSAP eng Néierlag gewiescht, steet am Bréif, deen um Méindeg am Tageblatt public gemaach gouf. D'Orientéierung vun der Partei wier ze vague an ze vill onverbindlech, d'Prioritéit géif op der Nominéierung vum Spëtzekandidat leien, dat ass fir d'Auteure vum Bréif, dee falsche politeschen Usaz. Den LSAP-Parteipresident Claude Haagen wëllt am Bréif eppes vun Zefriddenheet gelies hunn, et wieren Inhalter mat sozialisteschem Leetfuedem gefuerdert ginn.

Déi Leit renne bei der LSAP oppen Dieren an, well dowéinst ass de sozialistesche Leetfuedem do, esou de Claude Haagen. Am Bréif steet, datt se mat der Regierungsaarbecht zefridde sinn, ma si verweisen awer drop, datt de sozialistesche Leitfaden als Basis geholl soll ginn.

Konzentréiert d'LSAP sech dann, wéi am Bréif kritiséiert, ze vill op Spëtzekandidaten amplaz op Programm?

Fir d'Partei war evident, datt, wann een e Wahlprogramm an engem Wahlcampagne mécht, datt een och e Spëtzekandidat muss hunn, esou de Claude Haagen als Äntwert op déi Fro.

Wéi de Claude Haagen och ass den Etienne Schneider der Meenung, datt et besser wier, amplaz Bréiwer eranzeginn, sech z'engagéieren an an den Aarbechtsgruppe matzeschaffen. An dat gouf och um Neijooschpatt vun der LSAP gesot ginn.

Am Bréif gouf de sozialistesche Leetfuedem gefuerdert, fir de Wahlprogramm ze forméieren an och konkret Denkustéiss ze ginn. Fir de Claude Haagen ass et en Hirngespinst, datt d'LSAP kee sozialistesche Wahlprogramm géif opstellen.

Verbidde kéint ee kengem fir Bréiwer am Sekretariat ofzeginn, sot nach de Claude Haagen, dat wier eng normal Prozedur. De Wahlprogramm, dee géif intern an den Aarbechtsgruppe, de Sektiounen an an de Bezierker gemaacht ginn.



RTL.lu - Tëscheruff vum Roy Grotz - LSAP: Wien huet de Courage?



RTL-lu vum 8. Oktober: Oppene Bréif am Tageblatt: 10 LSAP-Membere fuerderen, datt d'Partei sech nei opstellt