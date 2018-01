Europaparlament: 3 Gesetzer iwwer europäesch Energiepolitik (15.01.2018) E Mëttwoch soll doriwwer ofgestëmmt ginn.

De Claude Turmes (1)



© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch

De Claude Turmes (2)



Déi konservativ Partei an Europa wëll wesentlech Deeler vum Claude Turmes senge Virschléi zerstéieren, wouropshin hien hofft, dass ee bis e Mëttwoch en Deel vun de Konservativen an Europa an zum Beispill och déi dräi Lëtzebuerger CSV-Deputéiert iwwerzeege kann, net mat hiren Hardliner ze stëmmen, déi géint de Klimaschutz an Europa sinn.Engersäits mussen d'erneierbar Energien no vir gedriwwe ginn. D'EU-Parlament wäert an den Negociatioune mat de Memberstaaten en Zil vun op d'mannst 35% bis 2030 fuerderen.Donieft gëtt och en neit Gesetz iwwer Energieeffizienz gemaach.

© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Déi Gréng schloen Ambitioune vu 35% oder souguer 40% vir, dofir brauch een eng staark Energieeffizienz-Gesetzgebung. Wa si Gebaier renovéieren, schafe si soumat Aarbechtsplazen an Europa. A wann een bësse méi effizient ass, dann huet en Här Putin an "Ölscheichen" manner Afloss op eis.Et géing elo duer goen mat de Sonndesrieden iwwert de Klimaschutz, wa sech beim Vott puer Deeg drop kee méi erënnere kéint, wéi wichteg d'Thema wier, sou nach de Claude Turmes.