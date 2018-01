De Mann huet Alkohol am Wäert vun 332,90€ ënnert senger Jackett verstoppt an wollt ouni ze bezuelen de Buttek verloossen. D'Sécherheetspersonal konnt de Mann awer pëtzen. D'Police huet och nach eng gréisser Zomm Boergeld bei him fonnt. De Mann ass um Méindeg virun den Untersuchungsriichter komm, d'Sue goufe saiséiert an déi geklaute Wuer huet en natierlech missen zeréckginn.