© Claude Zeimetz

Ech wier fir keen anere Projeten vu Montreal fortgaang, dat sot den neie Rektor vun der Uni Lëtzebuerg e Méindeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz. De Stéphane Pallage huet op den 1. Januar d'Successioun vum Rektor faisant fonction Ludwig Neyses iwwerholl. De Rainer Klump hat Uganks Mee no kontroversen Diskussiounen iwwer finanziell Problemer an d'Autonomie vun der Uni demissionéiert.D'Finanze stinn haut ganz gutt, sot den neie Rektor, deen an der Uni Lëtzebuerg - Zitat - "e Bijou mat enormen Potenzial" gesäit. Erkläerten Zil vum Stéphane Pallage ass et, d'Uni ënnert déi bescht op der Welt ze bréngen.Am Kader vun der Pressekonferenz ass och den neie sougenannte Contrat d'établissement fir déi nächst 4 Joer an Héicht vu 766,8 Milliounen Euro tëscht dem Héichschoulministère an der Uni Lëtzebuerg ënnerschriwwe ginn. D'Dotatioun vum Staat geet ëm 30% erop, ënnert anerem wéinst dem geplangte Bachelor an der Medezin.Den neie Rektor gesäit am Kontrakt e Vetrauensbeweis vun der Politik an d'Uni engersäits an en Engagement vun der Uni géintiwwer der Politik anerersäits, déi d'Finanzen exemplaresch geréiere misst.De Stéphane Pallage wier och iwwert dat neit Unigesetz informéiert ginn, huet et e Méindeg de Mëtteg nach geheescht. De Concernéierte selwer huet gemengt, hie kéint mam neie Gesetz liewen. De Rektor begréisst, datt d'Rolle mam neien Text besser definéiert ginn a virun allem awer och an der Kontinuitéit weider gefuer gëtt.Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Lors d'une conférence de presse, le ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen, a présenté le nouveau recteur de l'Université du Luxembourg qui a pris ses fonctions en date du 1er janvier 2018 et ce pour un mandat de 5 ans.

Stéphane Pallage (49 ans), professeur en Sciences économiques, a grandi à Malmédy en Belgique, et possède les nationalités belge et canadienne. En tant que professeur à l'Université du Québec à Montréal, il a travaillé principalement sur la macroéconomie appliquée, le développement économique, les modèles dynamiques d'équilibre général, l'aide internationale et la lutte contre le travail des enfants. De 2013 à 2017, il était doyen de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec, qui compte 15.000 étudiants, 300 professeurs, 300 chargés de cours et près de 100.000 alumni dans le monde. Outre son excellence académique et ses compétences de direction d'une institution académique importante, le Professeur Pallage apporte une expérience professionnelle dans un environnement multiculturel, parle couramment le français, l'anglais et comprend l'allemand.

À la suite de la présentation du recteur, Marc Hansen d'une part et le président du conseil de gouvernance, Yves Elsen et le recteur Stéphane Pallage d'autre part ont signé le nouveau contrat d'établissement entre l'État et l'Université du Luxembourg. Pour la période de 2018-2021, une dotation de 766,84 millions d'euros sera attribuée à l'Université. La dotation de l'État connait ainsi une croissance de 178,24 millions d'euros, soit 30% par rapport à la période 2014-2017. S'ajoutera encore à cette dotation un montant de 26,4 millions d'euros pour le développement des études universitaires de médecine.

Au total, l'État investira 1,44 milliard d'euros dans la recherche et l'enseignement supérieur pour la période de 2018 à 2021. Les moyens financiers mises à dispositions par l'État connaissent ainsi une croissance de 284 millions d'euros, correspondant à une augmentation de 25% par rapport à la période de 2014 à 2017.