Ardennenoffensiv: Gedenkfeier a Re-Enactment (15.01.2018) D’Ardennenoffensiv war eng vun deenen decisiven Episoden am 2. Weltkrich an virun allem och eng vun der ëmstriddensten. Haut gëtt um 16. Januar, dem Schluss vun der Offensive, den Affer geduecht. Am Dezember awer, dee Moment vun d'Attack ugefaangen huet, gëtt bei Baaschtnech d'Schluecht nogestallt.

D’Ardennenoffensiv huet epesch Schluechten ervirbruecht, déi an d’Anale vun der Krichsgeschicht agaange sinn. Klierf, Baaschtnech, Sankt Vith oder Elsenborn sinn haut nach bekannt fir déi verbattert Gefechter tëschent alliéierten an däitschen Unitéiten.Ufanks Dezember 1944 waren déi däitsch Truppen um Enn. Dat war zumindest d'Opfaassung vun den Amerikaner, déi bis un d'Grenze vum däitsche Räich virgereckt waren. Si sinn dovun ausgaangen, dass et just nach Woche géing daueren, bis dass Hitler-Däitschland kapituléiert. Eng ganz Rëtsch alliéiert Zaldoten hu schonn dru gegleeft, Chrëschtdag erëm Doheem ze sinn.De 16. Dezember 1944 um hallwer 6 Mueres huet Hitlerdäitschland, dunn gewisen, dass de Krich nach esou bal net eriwwer wier. Tëschent Monschau an Iechternach hunn 2.000 däitsch Kanounen een Trommelfeier op déi alliéiert Stellunge lassgelooss, wéi déi et nach ni erlieft haten. Iwwer 600 Panzer an zweehonnertdausenden däitsch Zaldoten hunn d’Frontlinn iwwerschratt, a mat enger onmoosseger Kraaft déi alliéiert Stellungen iwwerrannt. Hiert Zil: Antwerpen.Dem Hitler säi Plang. Dee wichtegen Hafen anzehuelen an esou e Käil tëschent déi alliéiert Arméien un der Westfront ze dreiwen. Wier dat gelongen, war den Hitler iwwerzeegt, géingen déi alliéiert Truppen sech zeréckzeien.Haut gëtt ronderëm de 16. Januar, dem Enn vun der Ardennenoffensiv, un d'Affer, souwuel wéi déi zivil, wéi och déi militäresch, geduecht. Nieft Gedenkfeiere gëtt et awer och e Re-Enactment vun der Schluecht, heescht, verschidde wichteg Kämpf gi vu Schauspiller mat authenteschen Uniformen a Waffen nogestallt. Dofir komme all Joer honnerte vu Schauspiller de 16. Dezember aus ganz Europa op Baaschtnech. D'Spektakel zitt awer och ganz vill Visiteuren aus der Géigend un, déi sech déi nogestallte Schluecht wëllen ukucken.Am Dezember 1944 a Januar 1945 sinn an den Ardennen eng 3.000 Zivilisten aus Lëtzebuerg an der Belsch gestuerwen, 35.000 Zaldoten hunn hiert d'Liewe gelooss. De 16. Januar 1945 waren dem Hitler seng Truppe komplett aus den Ardennen verdriwwen, am Mee vum selwechte Joer huet Nazidäitschland kapituléiert.