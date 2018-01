Am Juni waren um Stater Geriicht 20 Joer Prisong fir den Haaptugekloten an enger Affär vu versichtem Doutschlag, am Mäerz virzejoert, op der Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg gesprach ginn.Dem Condamnéierte war virgehäit ginn, zwee Männer virun engem Café mat enger futtisser Fläsch blesséiert an nach eng Fra gestouss ze hunn. Am zweete Prozess kéint hien elo vill besser ewechkomme wéi an 1. Instanz ...D'Vertriederin vum Parquet général huet nämlech e Méindeg um Enn vun hirem Réquisitoire erkläert, fir si wär de Virworf vum versichten Doutschlag net zréckzebehalen, mä dee vu Coups et blessures volontaires. D'Blessure vun den zwee Männer wären net potenziell déidlech gewiescht, och wa si eng Zäit net konnte schaffe goen. De Beschëllegten hätt awer wéinst den extrem grave Faite keng Circonstances atténuantes verdéngt; dofir sollt hien zu 4 Joer Prisong an enger ugemoossener Geldstrof veruerteelt ginn.Wat d'Faiten ugeet, wären deen Owend zwee Gruppe vu Leit openee getraff. Den Ugekloten hätt eng Fläsch am Grapp gehat, e Geste no hanne gemaach a se zerschloen. Dat 1. Affer hätt eng Beweegung vum Beschëllegte matkritt an eppes, wat hie beréiert huet; dono hätt d'Haaptaffer eppes an der Hand vum Ugeklote gesinn, an och dat wär vun eppes beréiert ginn. Déi zwee hätten, nodeems d'Police op der Plaz war, a Richtung vum Ugeklote gewisen. Et géif keen Zweiwel doru ginn, dass de Beschëllegten d'Affer blesséiert huet, mat engem Géigestand, dee schneit, sou d'Vertriederin vum Parquet général.Den Ugeklote sot e Méindeg op en Neits, dass hien onschëlleg wär. Hien hätt keng Fläsch gehat, wouropshin de President vum Geriicht gemengt huet: "Eng Rëtsch Leit hunn awer eng gesinn!" De Beschëllegten huet du gefrot, wou d'Schierbelen da wären. "D'Police huet keng fonnt!", war d'Äntwert vum Riichter."Mäi Client ass zanter dem Ufank bei senger Versioun bliwwen!", huet den neien Affekot vum Ugeklote betount. Fir de Me Tom Luciani wär hei en eesäitegen Dossier zesummegestallt a wäre keng Spur vun der Fläsch oder awer Schierbele fonnt ginn. Well et och kee Sënn gemaach hätt, zwou wëllfriem Persounen unzegräifen, huet den Affekot de Fräisproch vu sengem Mandant verlaangt.