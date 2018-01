Dat war d'Fuerderung, e Méindeg, um Stater Geriicht an enger gréisserer Drogenaffär.Den Haaptmann soll tëscht Juni 2015 an Dezember 2016 e puer Kilo Kokain un déi aner Beschëllegt verkaf hunn; d'Drogen aus Holland waren zu Lonkech tëschegelagert ginn a goufe vun do aus an de Grand-Duché bruecht.Géint 6 vun de 7 Männer gouf de Virworf vun enger krimineller Vereenegung zréckbehalen.D'Uerteel ass fir den 8. Februar.