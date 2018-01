© SIB CJ

An der Mëttesstonn, géint 12.45 Auer, huet eng Persoun op der Streck tëscht Viichten a Biissen an enger Kéier d'Kontroll iwwer hiert d'Gefier verluer, den Auto huet sech iwwerschloen an ass am Gruef gelant. D'Persoun, déi dobäi blesséiert gouf, konnt aus dem Won krabbelen, ass awer selwer am Gruef nieft sengem Auto leie bliwwen.De First-Responder, deen als éischten op der Plaz war, huet sech ëm d'Persoun gekëmmert, bis d'Pompjeeën an d'Ambulanz op der Plaz waren. Wéi et genau zum Accident komm ass, ass aktuell nach net gewosst.Op der Plaz waren de First-Responder an d'Pompjeeë vu Biissen, d'Ambulanz vu Réiden an zwou Unitéite vun der Police. Vun Zeien vun der Plaz huet et geheescht, datt virum First-Responder och privat Persounen op der Plaz waren, déi der accidentéierter Persoun gehollef hunn.