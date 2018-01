Eng Reform ass noutwenneg. Déi aktuell Legislatioun huet net manner wéi 80 Joer op Bockel. D'Zil vum Text ass et, fir e besseren Equiliber tëscht Proprietär a Locataire ze kréien a fir d'Spekulatiounen ze bremsen.Donieft ass an Zukunft de sougenannte "Pas de Porte" verbueden. D'Proprietären duerfen dee Moment keng weider finanziell Fuerderunge méi stellen à part vum eigentleche Loyer. D'Garantie locative gëtt iwwerdeems op 6 Méint limitéiert.Virgesinn ass och, dass d'Sous-location nei gereegelt gëtt. Ënnert anerem däerf de Loyer vum Sous-locataire net iwwer deem vum Locataire leien, ausser wann de Locataire speziell Investissementer gemaach huet. Nei ass och d'Virkafsrecht, dat e Locataire no 18 Joer zegutt huet.Aus organisatoresche Grënn gouf en Dënschdeg no de Rieden net méi iwwer de Projet ofgestëmmt. De Vott um Krautmaart gouf dunn op de Mëtteg verréckelt.