Liichtverschmotzung duerch Multimodal-Plattform (16.01.2018) De Mouvement Ecologique fuerdert den Dënschdeg de Moien an engem Communiqué vum Nohaltegkeetsministère, elo ze reagéieren.

Schonn de 25. Mee 2016, also viru knapp 2 Joer, hat de MouvEco eng ëffentlech Konferenz iwwert d'Thema Liichtverschmotzung mam Dokter Lukas Schuler organiséiert. Doropshin hat den Nohaltegkeetsministère den Expert domadder beoptraagt Lëtzebuerg ënnert d'Lupp ze huelen. An d'Zil dovunner war et, fir iwwerflësseg Liichtquellen ze reduzéieren oder souguer z'eliminéieren.



Dofir weist sech den MouvEco a sengem Communiqué elo ëmsou méi consternéiert, well bei der Multimodaler Plattform offensichtlech net drop opgepasst gi wär, fir d'Stralung an den Himmel an d'Lotissementer ze verhënneren. Et misst ee sech deemno Froe stellen, wéi et kéint sinn, dass de Nohaltegkeetsministère op der enger Säit e Mann beoptraagt eng Strategie z'entwéckelen, op der anerer Säit dës Strategie awer net géing applizéieren.



De Camille Gira ass der Meenung, dass dës Kritik wuel berechtegt ass, ma dëse Chantier wier geplangt an exekutéiert ginn, ewéi nach kee Mënsch vun dësem Problem geschwat huet. An Zukunft géing een natierlech probéieren esou Saachen ze vermeiden.





Reaktioun vum Camille Gira



De Staatssekretär Camille Gira wëll matt den CFL iwwert de Problem schwätzen. Déi Multimodal-Plattform bei Beetebuerg an Diddeleng ass 24 op 24 Stonnen a Betrib an de Site muss Nuets gutt ausgeliicht ginn, schonn alleng aus Sécherheetsgrënn. Ma, esou den Staatssekretär, géing et haut wuel awer modern Luuchte ginn, déi esouwuel d’Sécherheet garantéieren an Site adequat ausliichten, ouni datt d’Nopere gestéiert ginn. Den Ëmweltministère ass och den Ament am gaang en Konzept auszeschaffen, wéi esou Sitten an Zukunft solle beliicht ginn. Eng éischt Versioun vun dësem Guide soll ugangs Februar presentéiert ginn.

Am 25. Mai 2016 organisierte der Mouvement Ecologique unter der Schirmherrschaft des Nachhaltigkeitsministeriums einen öffentlichen Vortrag zum Thema Lichtverschmutzung mit Dr. Lukas Schuler, Dark-Sky Switzerland, der auf sehr breites Interesse stieß.

Begrüßenswert war, dass das Nachhaltigkeitsministerium Dr. Lukas Schuler daraufhin mit einer Analyse der heutigen Situation der Lichtverschmutzung in Luxemburg beauftragte und derzeit an einem Leitfaden für “gutes Licht” gearbeitet wird.

Ziel soll es dabei ja sein, auf staatlicher Ebene vor allem besonders gravierende Sünden aus der Vergangenheit zu beheben, indem starke überflüssige Lichtquellen reduziert oder gar eliminiert werden. Zusätzlich sollen daraus Konsequenzen für die Zukunft gezogen und die Gemeinden ebenfalls motiviert werden, in diesem Sinne aktiv zu werden.

Umso bestürzter ist der Mouvement Ecologique, was die Gestaltung der multimodalen Plattform in Düdelingen / Bettemburg betrifft. Eine derartige Anlage muss sonder Zweifel über eine sachgerechte Beleuchtung verfügen. Augenscheinlich wurden dabei nach Ansicht des Mouvement Ecologique jedoch elementare Kriterien zur Vermeidung der Lichtverschmutzung nicht beachtet; es erfolgt somit u.a. eine unnötige Strahlung in den Himmel sowie in den Siedlungsbereich hinein.

Es kann und darf doch nicht sein, dass parallel zur Erstellung seitens des Nachhaltigkeitsministeriums einer Strategie zur Reduktion und Vermeidung der Lichtverschmutzung, das gleiche Ministerium einen Neubau dieser Größenordnung ohne zufriedenstellendes Lichtkonzept zulässt. Eine Sicht “von oben” würde nach Einschätzung des Mouvement Ecologique durchaus offen legen, dass es sich bei der Anlage um einen der größten Lichtemittenten im Lande handelt.

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Süden erwarten, dass umgehend ein Lichtkonzept für die multimodale Plattform in Auftrag gegeben wird, das als klares Ziel die Reduktion der Lichtverschmutzung hat. Es liegt auf der Hand, dass diese Analyse öffentlich sein soll und in kürzester Zeit Konsequenzen gezogen werden müssten. Sowohl das Nachhaltigkeitsministerium wie auch die Betreiber sollten entsprechend ihre Verantwortung übernehmen!

Mouvement Ecologique asbl und seine Regionale Süden, 16.1.2018