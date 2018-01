CFL: Mam Zuch an d'Zukunft? (16.01.2018) De Fuerplang vun der CFL huet et bis an d'Chamber gepackt, oder besser gesot de Luef an d'Kritik vu ville Passagéier un den neien Horairen.

Zënter dem 10. Dezember gëllen déi nei Horairë bei den CFL. En Dënschdeg de Mëtteg gouf an der Plenière vun der Chamber en éischten Tëschebilan gezunn, d'CSV hat eng heure d'actualité gefrot, well d'Passagéier sech géinge bekloen.

Neien CFL-Plang an der Chamber / Reportage Pit Everling



Net alles wier negativ, heescht et vum CSV-Deputéierte Marco Schank. Mat et géingen awer eng Rëscht Reklamatioune ginn: Am Süde géif sech vill iwwer Retarden opgereegt ginn. Op der Nordstreck wier plazeweis den Hallef-Stonnen-Takt ewech gefall a besonnesch och am Oste géife Leit sech iwwer Verschlechterunge bekloen.



Vill Kritik dann och op der Linn 20 vu Lëtzebuerg op Waasserbëlleg, wou verschidden Arrête manner dacks oder guer net méi vun de Schnellzich bedéngt ginn, och net während de Spëtzestonnen. Et wier donieft eng Verschlechterung vum Takt, fir an déi Richtung ze fueren. Zwee Zich fueren an der Stad innerhalb vun 8 Minutte fort, dono muss een 52 Minutten op den nächste waarden.



Et hätt een d'Doléancen alleguer kritt an et géing ee se och Eescht huelen, äntwert den zoustännege Minister François Bausch. Déi rezent Changementer wieren en éischte Schratt an dee kéint net alles léisen. Och den neien Horaire kann d'Netz-Problemer net léisen, esou de Minister. Allerdéngs hätte sech Saache verbessert.



Et wier och lo wierklech fréi, fir ze evaluéieren an d'Leit géingen dacks hir eenzel Situatioune kucken, an net dat Ganzt. D'Leit kucken d'Situatioun op hirem Arrêt, wou den Zuch dann net méi hält, mä net d'Auswierkung vun där Situatioun op de ganze Reseau.



E Reseau, deen zimlech saturéiert wier, präziséiert de Minister. Et kéimen eng ganz Rëtsch Mesuren no, versprécht de François Bausch, och wat eventuell Problemer mat der neier Bus-Situatioun um Kierchbierg ugeet, géif u Léisunge geschafft ginn.



Bei der Pénktlechkeet vun den Zich géif och alles dru gesat ginn, fir d'Situatioun ze verbesseren, esou nach de Minister.