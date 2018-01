Virun engem Joer gouf hinne Besserung versprach, eng Rei Lycéeë géifen op aner Plaze geplënnert ginn. Dorënner och de Lycée Vauban. An an dem Gebai wëllt den Educatiounsministère awer elo schonn aner Schoulklassen ënnerbréngen, d'Lampertsbierger hunn dofir kee Versteesdemech.





Verkéier um Lampertsbierg/Reportage Ben Frin



Schoulbusser an Elteren, déi hir Kanner an d'Schoul féieren, suergen all Dag fir Chaos op de Lampertsbierger Stroossen. Doriwwer iergere sech di betraffen Awunner. Eng 1.400 Schüler waren ëmmer am Lampertsbierger Lycée Vauban, Enn vum Joer solle si all an en neie Lycée am Ban de Gasperich geplënnert sinn. D'Awunner um Lampertsbierg hate sech awer ze fréi op Entlaaschtung am Trafic gefreet, den Educatiounsministere plangt nämlech 300 Primärschoulschüler vum engleschsproochegen Deel vum Lycée Michel Lucius am Vaubans Gebai ënnerzebréngen. De Romain Diederich vum Lampertsbierger Syndikat ass alles anescht wéi zefridden.

D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer hëlt den Trafic Problem um Lampertsbierg ganz eescht. Vun enger Entlaaschtung kéint jo awer elo scho geschwat ginn.

Déi engleschsproocheg Schoule wiere nämlech schonns iwwerfëllt. D'Biergerinitiativ fäert, dass et net bei 300 ugekënnegte Schüler wäert bleiwen.

De Lex Folscheid vum Educatiounsministere versprécht, dass et trotz Wuesstem bei deenen 300 engleschsproochege Primärschoulschüler bleiwe wäert.

Déi international an engleschsproocheg Schouloffer géif iwwert d'ganzt Land ausgebaut ginn, sécher awer net um Lampertsbierg, sot nach de Lex Folscheid.