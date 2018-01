Rettungsdéngschter: Méi effikass a méi professionell (16.01.2018) D'Rettungsdéngschter zu Lëtzebuerg gi reforméiert mam Zil, fir méi effikass a professionell ze ginn an dat landesiwwergräifend.

Vum Januar 2019 u solle Dampmelder a neie Gebaier obligatoresch ginn. Am Fréijoer d'nächst Joer sollen dës verdeelt ginn. Am Kader vum Neijoerschpatt huet de Minister och Mesurë géint Iwwergrëff op Sekuristen ugekënnegt.Wichteg ginn d'Synergien tëscht de Pompjeeën an der Protex. Dobäi wäerten déi Benevole weiderhin eng grouss Roll spillen. Um Eck vum Rondpoint Gluck entsteet d'Häerzstéck vun der Rettungsdéngschtreform. D'Aarbechte vun dësem neie Gebai, KNISS genannt, sollen 2020 ofgeschloss sinn. Op dësem neie Site wäerten ënnert anerem d'Beruffspompjeeën an d'Direktioun vum 112 ënnerbruecht ginn.