Kierchefabricken an der Chamber (16.01.2018) D'Trennung vu Kierch a Staat ass en Dossier, deen an de leschte Méint a Joren fir vill Diskussioune gesuergt huet.

Massiv dogéint gewiert huet sech de Syfel, ee bis dohin zimlech onbekannte Syndikat vun de Kierchefabricken. En huet et fäerdeg bruecht, bal 12.000 Ënnerschrëften ze sammelen, fir en Debat public an der Chamber ze kréien, an do wor den Toun nawell rau.Esou wier et hirer Meenung no un de Kierchefabricke selwer, fir ze negociéieren an net um Bëschof, esou wéi et geschitt ass, esou de Serge Eberhardt, President vum Syfel. Fir de Minister Dan Kersch war et kloer, datt et sech éischter ëm en interne Problem vun der kathoulescher Kierch géif handelen.Tatsächlech koum et zum Sträit bannent der Kierch, schliisslech war et de Bëschof, deen d'Ofschafe vun de Kierchefabricken mat senger Ënnerschrëft ënnert d'Konventioun besigelt hat. Grad wéi d'Regierung gouf de Jean-Claude Hollerich vum SYFEL ugesicht.D'Kierchefarbicken ginn duerch ee Fong ënnert Tutelle vum Bistum ersat. Mat der Ofstëmmung um Mëttwoch gëtt dat lescht Kapitel an der Chamber geschriwwen. Da gëtt et intressant ze kucken, wéi et um Terrain weidergeet.