Am Ufank hat et jo geheescht, dass d'Galeria Inno géif an den neien sougenannten "Department store" kommen. Am Mee 2017 hat d'Enseigne awer annoncéiert, sech zeréckzezéien, well et Retarde beim Bau goufen.



De Journal berifft sech op Sourcen, déi dem Dossier nostinn. D'Galeries Lafayette solle sech deemno an Zukunft op deenen 9.000 Metercarréë néierloossen.



De Komplex Royal-Hamilius soll am Mee d'nächst Joer seng Dieren opmaachen, wéi et vum Promoteur heescht.



Op 36.000 Metercarré kommen ënnert anerem 73 Logementer, Büroen a 16.000 Metercarré Geschäftsfläch. Nieft de Galeries Lafayette kommen och d'Fnac an de Supermarché Delhaize an den neie Komplex.