© gasperich.lu

Déi traureg Nouvelle huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer um Mëttwoch de Moien um CityBreakfast matgedeelt.



Obschonns direkt intervenéiert gouf, an de Samu ganz séier op der Plaz war, koum all Hëllef ze spéit. De François Dahm souz fir d'LSAP an der Stater Kommissioun, a gouf wéinst sengem Posten am Gaasperecher Interesseveräin och nach de "Buergermeeschter vu Gaasperech" genannt.



Vun der LSAP hat hien no de Gemengewahlen nach emol d'Vertraue krut, fir d'Interête vun de Stater Awunner an der Kommissioun ze verteidegen. Hie war donieft och laang Jore beim OGBL aktiv.





Extrait Lydie Polfer



D'Stater Buergermeeschtesch huet an hirem perséinlechen Numm an awer och deem vum Stater Schäffen- a Gemengerot der Famill vum François Dahm hiert opriichtegt Bäileed matgedeelt.