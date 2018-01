D’Grenz tëscht dem Beruff an dem Privatliewe géif am Finanzsecteur ëmmer méi kleng ginn. Schold wär d’Digitaliséierung.

An engem Bréif un den Aarbechtsminister Nicolas Schmit fuerdert den LCGB e sougenannten Droit à la Déconnexion fir Salariéen. Dëse Bréif gouf e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz public gemaach. Déi Responsabel vun der Gewerkschaft hunn hir Revendicatioune bei der Geleeënheet och explizéiert. Virun allem am Finanzsecteur hätte Laptoppen, Tablets a Smartphones zwar eng Partie Virdeeler fir de Patron, dofir awer grouss Nodeeler fir de Salarié. Mat deels gesondheetleche Konsequenzen.

Permanent erreechbar sinn. Dat géifen ëmmer méi Patronen am Finanzsecteur vun hire Salariéeë verlaangen. Déi nei Technologië maachen et méiglech. Laptop, Tablet a Smartphone géifen d'Liewe vum Employé diktéieren, seet de President vun der Finanzsectioun vum LCGB Gabriel Di Letizia.

Grenz tëscht Aarbecht a Privat schéngt op verschiddene Plazen net méi z'existéieren. D'Leit gesinn net méi, wéini si ufänken a wéini si ophale mat schaffen. Konsequenzen dovunner sinn, datt d'Leit natierlech net recuperéieren.

A wann een net recuperéiert, da kann dat gesondheetlech Konsequenzen hunn. Psychesch an physesch Iwwerfuerderung, och Burnout genannt, géif ëmmer méi heefeg bei Leit aus dem Secteur optrieden, esou den LCGB. Déi Concernéiert misste protegéiert ginn, erkläert de Generalsekretär adjoint Vincent Jacquet.

Et misst d'Recht vum Employé ginn, fir ausserhalb vun den Aarbechtszäiten net vum Employeur kontaktéiert ze ginn.

D'Recht sech ze deconnectéiere misst deemno an d'Aarbechtsrecht ageschriwwe ginn, esou ewéi dat zanter gutt engem Joer a Frankräich de Fall ass. De sougenannte Prinzip vum Bring your own device stéiert den LCGB och. Verschidden Entreprisen hu d'Telefone am Betrib ganz ofgeschaf a vun de Mataarbechter gefuerdert, fir eng App op hirem privaten Handy z'installéieren.

Och hei duerch géif d'Grenz tëscht Privatem a Berufflechem méi kléng. De LCGB fuerdert deemno och e legale Kader wat d'Aarbechtsmaterial ugeet.





De Problem vun den Aarbechtszäiten am Finanzsecteur géif sech awer och méi allgemeng stellen, soen d'Finanzsectiounen vum LCGB a vum OGBL. Vill Employeure géifen dat neit Gesetz vun der Aarbechtszäitorganisatioun nach ëmmer net gewëssenhaft applizéieren. D'Bankenassociatioun ABBL géif dës Patrone mat hirer skandaléiser Attitüd ënnerstëtzen. Dat schreift den OGBL an engem Communiqué. OGBL an LCGB gesinsech an dem Kader en Donneschdeg fir eng Inter-Syndical.



PDF: De Communiqué vum OGBL